شكرا لقرائتكم خبر عن 11 إصابة بكورونا ومصرع 20 شخصاً في فيضانات بالصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي عشرون شخصاً على الأقل مصرعهم في فيضانات وحوادث انزلاق للتربة في منطقة سياحية في جنوب الصين، بعد أمطار غزيرة، كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الخميس.

وقالت الوكالة، إن الأمطار الغزيرة التي هطلت في جنوب البلاد منذ مطلع الشهر الجاري، تسببت بتدمير أكثر من 1300 مسكن ودفعت 230 ألف شخص على الأقل إلى النزوح.

وأوضحت الوكالة نقلاً عن وزارة الحالات الطارئة، أن ستة أشخاص قتلوا وفقد شخص واحد في منطقة غوانغتشي، واجتاحت المياه شوارع مدينة يانغشو الواقعة في وسط تلال، ما يشكل ضربة قاسية لهذه المنطقة السياحية التي تعاني أصلاً توقف الرحلات بسبب وباء كوفيد19.

وغمرت المياه أكثر من ألف فندق ومنزل ونحو ثلاثين موقعاً سياحياً، وتم إجلاء السكان والزوار بمراكب من قصب السكر، وقال مدير فندق للوكالة الرسمية، إن المياه تغطي غرفة على ارتفاع حوالي متر، وذكرت وزارة الحالات الطارئة، أن قيمة الخسائر في مجمل المناطق المتضررة تتجاوز أربعة مليارات يوان ما يعادل (500 مليون يورو)، لكن عدد القتلى في إقليم هونان المجاور أكبر وبلغ 13 حتى الأربعاء، بينما فقد أو قتل ثمانية آخرون في إقليم غيجو بجنوب غرب البلاد، كما ذكرت الوكالة نقلا عن إدارتي الحالات الطارئة في المنطقتين، وأعلنت الأرصاد الجوية، أن أمطاراً غزيرة ستهطل في الأيام المُقبلة.

وفي سياق متصل، قالت اللجنة الوطنية للصحة الخميس، إنها رصدت 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وجميعها لقادمين من الخارج، حتى نهاية الأربعاء، مقابل ثلاث حالات يوم الثلاثاء.

وأعلنت اللجنة كذلك عن تسجيل أربع حالات جديدة بلا أعراض الأربعاء، مُقابل خمس في اليوم السابق له، وذكرت اللجنة أنها لم تسجل أي وفيات، وبلغ عدد الإصابات في الصين 83057 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634، ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.