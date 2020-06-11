الإغاثة التركية: اكتمال إنشاء 5000 منزل في سوريا

ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الخميس، عن المسؤول الإعلامي لأنشطة سوريا في الهيئة، سليم طوسون، أن عدد المنازل المؤقتة المبنية من الطوب، المكتمل إنشاؤها في ريفي حلب وإدلب، بلغ 5 آلاف.
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
وأفاد طوسون بأنهم يقومون على وجه السرعة بإسكان العائلات الفقيرة والمتضررة من الحرب في المنازل، التي اكتمل إنشاؤها، لافتا إلى الترحيب الكبير الذي يلقونه من هيئة الإغاثة التركية.
وأوضح سليم طوسون بأن أعمال البنية التحتية تتواصل في 42 أرض مختلفة، بهدف إكمال 20 ألف منزل مؤقت من الطوب، وتسليمها للعائلات المتضررة من الحرب في أقصر وقت ممكن، مشيرا إلى أنهم رفعوا هدفهم من إنشاء 15 ألفا إلى 20 ألف منزل، ليستفيد 120 ألف مدني من المشروع بعد اكتماله.
ولفت المسؤول الإعلامي لأنشطة سوريا في الهيئة التركية إلى منح العائلات السورية التي استلمت المنازل ما يلزمهم من المعيشة الكاملة في تلك المنازل، التي يبلغ مساحة الواحد منها 24 مترا مربعا، مقسم بطريقة 1+1 (غرفة وصالة).
وأوضحت وكالة "الأناضول"، أن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية تقوم منذ اندلاع الأزمة السورية بالمساهمة بتقديم المساعدات في مجالات مختلفة.
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