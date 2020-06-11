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وكانت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، كشفت أن استخدام بلازما المتعافين من فيروس "كورونا"، يكون لعلاج الحالات الحرجة وشديدة الخطورة.
وبحسب قناة "صدى البلد"، تم إعداد البروتوكول البحثي بالتعاون بين اللجنة العلمية لمكافحة حالات "كوفيد 19" والمركز القومي لنقل الدم، وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إدراج حالات ضمن بروتوكول العلاج تتنوع درجتها ما بين حرجة وشديدة الخطورة وعددهم حتى اليوم 19 حالة. وأكدت الوزيرة أن عدد حالات الشفاء التام والخروج من مستشفيات العزل بلغ 4 حالات، من بين الحالات الـ19، كما توجد حالة تحت العزل المنزلي لتحسنها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تكشف حقيقة وجود 600 ألف متبرع ببلازما المتعافين من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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