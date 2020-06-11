وكان المحلل السياسي السوري علي الأحمد قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، سابقًا، أن إشعال النار في المحاصيل في شمال شرق سوريا هو جزء من حرب واشنطن الاقتصادية ضد سوريا.
وأعلنت مديرة الزراعة في محافظة الحسكة السورية أخيرا أن مساحة الأراضي المزروعة بمحصولي القمح والشعير في محافظة الحسكة التي تضررت جراء الحرائق بلغت 6600 هكتار.
أصبح الوضع الاقتصادي في سوريا معقدًا للغاية بعد دخول العقوبات الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، الذي يؤثر على جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريبًا.
وستنطبق العقوبات أيضًا على الشركات والأفراد الأجانب الذين سيتفاعلون مع الحكومة السورية في كل المجالات، ووصفت وزارة الخارجية السورية أعمال واشنطن بأنها "إرهاب اقتصادي".
كانت هذه تفاصيل خبر حرائق مرعبة في المحاصيل الزراعية في ريف الحسكة... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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