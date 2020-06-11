حرائق مرعبة في المحاصيل الزراعية في ريف الحسكة... فيديو

وكان المحلل السياسي السوري علي الأحمد قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، سابقًا، أن إشعال النار في المحاصيل في شمال شرق سوريا هو جزء من حرب واشنطن الاقتصادية ضد سوريا.

وأعلنت مديرة الزراعة في محافظة الحسكة السورية أخيرا أن مساحة الأراضي المزروعة بمحصولي القمح والشعير في محافظة الحسكة التي تضررت جراء الحرائق بلغت 6600 هكتار.

أصبح الوضع الاقتصادي في سوريا معقدًا للغاية بعد دخول العقوبات الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، الذي يؤثر على جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريبًا.

وستنطبق العقوبات أيضًا على الشركات والأفراد الأجانب الذين سيتفاعلون مع الحكومة السورية في كل المجالات، ووصفت وزارة الخارجية السورية أعمال واشنطن بأنها "إرهاب اقتصادي".