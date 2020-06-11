قرار سعودي جديد بشأن المساجد وصلاة الجمعة

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جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة، اليوم، لجميع فروعها في مناطق المملكة باعتماد تقديم فتح الجوامع بأربعين دقيقة بدءًا من يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر، إلحاقاً للتعاميم السابقة التي أقرتها ضمن البروتوكولات المتعلقة بفتح المساجد والجوامع والترتيبات اللازمة لذلك، في إطار جهودها لحماية المصلين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، رصد وتسجيل 3717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 112288 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 33515 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 1693 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.
وأوضح الدكتور محمد العبد العالي مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة، في المؤتمر الصحفي اليومي أمس، أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 1615 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 77954 حالة، فيما سجل عدد 36 وفيات جديدة، ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 819 حالة وفاة.
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