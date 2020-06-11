اليمن.. مقتل قائد في قوات مدعومة إماراتيا بـ"أبين"

اليمن/ الخليج 365

قتل مسلحون مجهولون، الخميس، "قائدا أمنيا" موالٍ للإمارات في مديرية مودية بمحافظة أبين جنوبي اليمن، بحسب مصدر أمني.

وقال مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "مسلحين على متن دراجة نارية أطلقوا وابلا من الرصاص على نصر الصالحي، قائد قوات "الحزام الأمني" (موالية للإمارات) في مودية، فأردوه قتيلا على الفور".

وأضاف أن الصالحي كان واقفا أمام مقر قوات "الحزام الأمني" في منطقة الجيزة بمديرية مودية.

وتشهد أبين، منذ أسابيع، معارك ضارية بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات ويطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

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وتعاني أبين من اختلالات أمنية وحوادث اغتيالات استهدفت قيادات عسكرية وأمنية عديدة، وعادة ما تسجلها السلطات المختصة ضد مجهول.

ويتهم مسؤولون يمنيون الإمارات بدعم قوات المجلس الانتقالي الانفصالي، لخدمة مصالح إماراتية خاصة في اليمن، وهو ما تنفيه أبوظبي.

وبجانب الصراع في الجنوب، يشهد اليمن، منذ ست سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة (الحوثي)، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

ويزيد من تعقيد هذا النزاع أن له امتدادات خارجية، فمنذ 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، التي تصارع الرياض على النفوذ في دول عربية عديدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.