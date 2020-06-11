الداخلية الكويتية: 268 إصابة بكورونا في السجن المركزي

الكويت/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، إصابة 268 نزيلا في السجن المركزي بفيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة عبر "تويتر"، بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات و609 إصابة بالفيروس في عموم البلاد.

وقال بيان الداخلية إنه "تم التأكد من وجود 268 حالة إيجابية (مصاب) وتعافي 225 آخرين بالسجن المركزي".

وأوضح البيان أن "ذلك يأتي في إطار الفحوصات الدورية والإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية اللازمة" التي تقوم بها المؤسسة الأمنية في البلاد.

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من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية في بيان، تسجيل 4 وفيات و609 إصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 34 ألفا و432، بينها 279 وفاة، و24 ألفا 137 حالة تعاف.

ولم توضح وزارة الصحة إن كانت حصيلتها تشمل الإصابات التي كشفت عنها وزارة الداخلية.

ومطلع يونيو/حزيران الجاري، أعلنت الكويت تخفيف إجراءات احترازية كانت اتخذتها للحد من تفشي فيروس كورونا قبل نحو 3 أشهر.

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