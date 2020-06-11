"تيكا" التركية تدعم مشروعا لإنتاج مستلزمات طبية بالجزائر

أنقرة / الخليج 365
أعلنت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، الخميس، عزمها الإسهام في دعم مشروع لإنتاج مستلزمات طبية بالجزائر، ضمن إطار مكافحة فيروس كورونا.
وقالت الوكالة، في بيان، إنها ستسهم في دعم مشروع لإنتاج 100 ألف كمامة جراحية، وألفين و500 لباس واقٍ، في ورش وزارة التكوين والتعليم المهنيين بالجزائر.
وأوضحت الوكالة أن الكمامات والألبسة الواقية ستُصنع في عدة ورش بمناطق مختلفة، بالتنسيق مع مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالعاصمة الجزائر.
وأفادت بأنها ستوفر الأقمشة والمستلزمات الضرورية الأخرى، لافتة إلى أن المنتجات ستُوزع في المقام الأول على عاملي المؤسسات العامة، الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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