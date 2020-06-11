كورونا.. 5 وفيات في عمان وواحدة بالبحرين

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، الخميس، تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا، فيما رصدت البحرين حالة واحدة، إضافة إلى إصابات في المغرب وليبيا.

وأفادت وزارة الصحة العمانية، في بيان، بتسجيل 5 وفيات و1067 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 19 ألفا و954، بينها 89 وفاة، و6 آلاف و623 حالة تعاف.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاة واحدة، و468 إصابة.

وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 16 ألفا و667، بينها 32 وفاة، و11 ألفا و487 حالة تعاف.

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وفي المغرب، رصدت وزارة الصحة في بيان، 25 إصابة.

وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و533، بينها 211 وفاة، و7 آلاف و570 حالة تعاف.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، في بيان، تسجيل 19 إصابة.

وأوضح البيان أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 378، بينها 5 وفيات، و59 حالة تعاف.

وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 7 ملايين و478 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 419 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و792 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

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