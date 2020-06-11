عواصم عربية / الخليج 365
أعلنت سلطنة عمان، الخميس، تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا، فيما رصدت البحرين حالة واحدة، إضافة إلى إصابات في المغرب وليبيا.
وأفادت وزارة الصحة العمانية، في بيان، بتسجيل 5 وفيات و1067 إصابة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 19 ألفا و954، بينها 89 وفاة، و6 آلاف و623 حالة تعاف.
وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاة واحدة، و468 إصابة.
وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 16 ألفا و667، بينها 32 وفاة، و11 ألفا و487 حالة تعاف.
وفي المغرب، رصدت وزارة الصحة في بيان، 25 إصابة.
وأكدت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و533، بينها 211 وفاة، و7 آلاف و570 حالة تعاف.
وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، في بيان، تسجيل 19 إصابة.
وأوضح البيان أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 378، بينها 5 وفيات، و59 حالة تعاف.
وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 7 ملايين و478 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 419 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و792 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. 5 وفيات في عمان وواحدة بالبحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.