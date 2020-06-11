مصر.. عودة السياحة وفتح دور العبادة مطلع يوليو

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، الخميس، إعادة فتح دور العبادة وعودة السياحة، مطلع يوليو/ تموز المقبل، في إطار تخفيف إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الإعلام أسامة هيكل، بثه التلفزيون الرسمي.

وشملت القرارات إعادة فتح دور العبادة، وعودة النشاط السياحي، وتقليص فترة حظر التجوال الليلي، ومد ساعات عمل المحال والمراكز التجارية.

وقال وزير الإعلام إنه "تقرر فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو، في المحافظات الأقل إصابة بكورونا"، بعد إغلاق دام نحو 3 أشهر.

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وأضاف أنه تقرر أيضا "بدء تشغيل قطاعي السياحة والطيران (الداخلي) في المحافظات الساحلية الأقل إصابة بالفيروس اعتبارا من أول يوليو".

وشملت القرارات كذلك تقليص فترة حظر التجوال الليلي إلى 8 ساعات بدل 10، بحيث تبدأ من الثامنة مساء (18:00 ت.غ) حتى الرابعة فجرا (2:00 ت.غ) بدءا من الأحد المقبل، وحتى أواخر يونيو/ حزيران الجاري.

كما تقرر زيادة فترة عمل المحال والمراكز التجارية لمدة ساعة، لتكون حتى السادسة مساء (16:00 ت.غ) بدل الخامسة (15:00 ت.غ) طوال أيام الأسبوع، بحسب المصدر ذاته.

ومنذ منتصف مارس/ آذار الماضي، فرضت مصر حزمة إجراءات احترازية، أبرزها تعليق حركة الطيران وإغلاق دور العبادة وحظر التجوال، للحد من تفشي كورونا.

وحتى مساء الأربعاء، سجلت البلاد إجمالا 38 ألفا و284 إصابة بالفيروس، بينها 1342 وفاة، و10 آلاف و289 حالة تعاف.

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