شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: فتح الجوامع قبل الأذان بـ40 دقيقة لصلاة الجمعة تفادياً للتزاحم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديم فتح الجوامع لإقامه صلاة الجمعة بجميع مناطق المملكة قبل دخول وقت صلاة الجمعة بأربعين دقيقة اعتباراً من يومالغد وحتى إشعار آخر تفادياً للتزاحم، ضمن البروتكولات التي أقرتها الجهات ذات الاختصاص.

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جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة اليوم لكافة فروعها بمناطق المملكة باعتماد تقديم فتح الجوامع بأربعين دقيقة بدءً من يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر، إلحاقاً للتعاميم السابقة التي أقرتها ضمن البروتوكولات المتعلقة بفتح المساجد والجوامع والترتيبات اللازمة لذلك، في إطار جهودها لحماية المصلين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم .