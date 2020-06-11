شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يوجه بالتحقيق في واقعة وفاة طفلة «الحرجة».. ونقل أسرتها لمنزل لائق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال فرع النيابة العامة في المنطقة بالتحقيق في ملابسات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات بمحافظة الحرجة.

وأوضحت إمارة منطقة عسير في بيان نشرته اليوم، أن الأمير تركي بن طلال وجه النيابة العامة، برصد جميع ملابسات الحادثة، والتحقيق مع جميع الأطراف المعنية، والإشعار بنتيجة التحقيقات.

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كما وجّه أمير المنطقة بنقل الأسرة المفجوعة لمنزل لائق حتى تنتهي إجراءات التحقيق، وستصدر الإمارة بياناً إلحاقياً لإعلان التفصيلات بكل دقة ووضوح.

وقدّمت إمارة منطقة عسير تعازيها ومواساتها لوالد وأسرة الطفلة، مؤكدة أنها ترى في إزهاق أي روح شبهة جريمة ستأخذ ما تستحقه من الاهتمام والمتابعة والتحقيق والاستقصاء حتى تتجلى الحقيقة الكاملة.

ولفتت إلى أن اللجنة تتحمل مسؤولية أخذ أشد الاحتياطات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة بطريقة تحفظ كرامة الناس وحقوقهم، فضلاً عن سلامتهم وسلامة ذويهم، وستعمل الإمارة بكل حزم وحياد على الانتصاف من اللجنة أو إنصافها في ضوء نتائج التحقيق.