شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع: هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على عسير حتى الـ8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل عسير، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ8 مساءً.

وشهدت أجزاء من منطقة عسير، مساء أمس، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، شملت محافظة ظهران الجنوب ومركز الشعف ومركز الواديين وتمنية والجوة.