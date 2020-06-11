بالانفوجراف.. 10 نصائح مهمة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ«كورونا»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت وزارة الدفاع عبر حسابها على “تويتر”، انفوجراف يتضمن 10 نصائح للفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، للوقاية من انتقال عدوى الفيروس لهم.
وتتمثل هذا النصائح في البقاء بالمنزل، والابتعاد عن التجمعات وتجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير مغسولة.
كما تضمنت النصائح ضرورة استخدام التطبيقات لتوصيل الوصفة الطبية، وتجنب الاتصال بشخص يعانى أعراض فيروس كورونا، وتجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين لديهم أعراض وتنظيف وتطهير الأدوات والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في المنزل.
وكذلك ضرورة استخدام التطبيقات لطلب الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء، وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار واستخدم معقما اليدين، بعد العطس أو السعال وقبل طهي الطعام أو تناوله، وضرورة تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس بالمنديل، أو داخل المرفق والحرص على غسل اليدين بالماء و الصابون لمدة 20 ثانية أو المعقم الكحولي في حال عدم توفر الماء والصابون لمدة 30 ثانية.
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