شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الشمالية» تعلن فتح القبول لبرامج الماجستير.. الشروط وطريقة التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الحدود الشمالية عن فتح باب القبول في برامج الماجستير “برسوم دراسية ” للعام الجامعي 1441- 1442هـ لعدد من التخصصات اعتباراً من يوم الأحد القادم حتى تاريخ 4 ذو القعدة عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة .

وأشارت الجامعة أن البرامج المتاحة هي ماجستير العلوم في الفيزياء، وماجستير الآداب في تقنيات التعليم، وماجستير الآداب في اللغة العربية، وماجستير الآداب في مناهج وطرق التدريس، معلنة كافة الشروط ورابط التقديم عبر البوابة الإلكترونية (هنا)

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