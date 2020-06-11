شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: ظهور بواكير «الرطب» بالأحساء والمدينة في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، ‏ظهور بواكير الرطب “الخراف” في الأحساء في الثلث الأول من شهر ذي القعدة ‏المقبل.‏

وأضاف الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه من المتوقع ظهور أنواع الرطب التي تباع مبكراً في الأسواق والتي تعرف بـ”البشرى”، مثل أنواع “الطيار” و”الغر” في الثلث الأول من الشهر القادم شهر ذي القعدة 1441هـ – إن شاء الله-.

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وأوضح أنه بعد ذلك بأسبوع ستظهر بواكير رطب المدينة وفي ‏مقدمتها “روثانة” و”ربيعة” وغيرها من التمور، في حين أن ‏بواكير الرطب “الخراف” بالمدينة المنورة، ينتظر ظهورها في ‏الثلث الثاني من شهر ذي القعدة المقبل.‏

وأشار إلى أنه يتوقع أن تظهر بواكير الرطب بالمنطقة الوسطى، ‏أواخر شهر ذي القعدة وأوائل ذي الحجة، لافتًا إلى أن موجات الحر مهمة لنضج الرطب.‏