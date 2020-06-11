شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يحسم الجدل بشأن تحديث قيمة دعم البنزين بعد الإعلان عن التسعيرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، أنه تم تحديث قيمة دعم البنزين خلال الدفعة الأخيرة، بما يعكس السعر المحدث لشهر يونيو بـ90 هللة للتر.

جاء ذلك رداً على استفسار مستفيد بشأن قيمة الدعم المقدم من البرنامج بعد رفع أسعار البنزين، حيث أوضح برنامج حساب المواطن، أن قيمة الدعم المقدم من البرنامج فيما يخص البنزين 91 ظلت ثابتة لمدة شهرين (التعويض عن سعر 1.31 ريال/لتر) حتى مع خفض الأسعار الشهر الماضي، وفي هذا الشهر تم تحديث قيمة التعويض بما يعكس السعر المحدث لشهر يونيو بـ 90 هللة للتر.

الجدير بالذكر أن شركة أرامكو أعلنت مساء أمس الأربعاء تحديث أسعار البنزين، مبينة أن التطبيق سيكون ابتداء من اليوم الخميس 11 يونيو، على النحو التالي:

بنزين 91: 0.90 ريال لكل لتر.

بنزين 95: 1.08 ريال لكل لتر.

الديزل 0.47 ريال

Advertisements

الكيروسين 0.64 ريال

غاز البترول المسال 0.75 ريال

وذكرت الشركة أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

أخبار متعلقة