أميركا تعتزم إجراء دراسات على 3 لقاحات تجريبية مضادة لفيروس «كورونا»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تعتزم الحكومة الاتحادية الأميركية تمويل وإجراء دراسات خاصة بثلاثة لقاحات تجريبية ضد فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، بدءاً من الصيف الحالي، حسب ما ذكرت، أمس، خدمة «داو جونز نيوزوايرز» الإخبارية. وقال مدير مركز أبحاث اللقاحات في المعهد الوطني لأمراض الحساسية والمعدية، الدكتور جون ماسكولا، في مقابلة مع خدمة «داو جونز» الإخبارية، إن التجارب في مرحلتها الثالثة ستشمل عشرات الآلاف من الأشخاص في عشرات المواقع بمختلف أرجاء الولايات المتحدة الأميركية.

Advertisements

ونقلت، وكالة بلومبرغ للأنباء عن ماسكولا قوله في المقابلة أن هذه التجارب ستمثل المرحلة النهائية لاختبار سلامة وفاعلية اللقاح.

وذكرت «بلومبرغ» أن لقاح شركة «مودرنا إنكوربوريشن» سيكون هو أول ما سيظهر من اللقاحات في يوليو، يعقبه لقاح جامعة أوكسفورد وشركة «أسترازينيكا» في أغسطس، ثم لقاح «جونسون آند جونسون» في سبتمبر.