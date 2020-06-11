شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة تحذر من «تسارع» جائحة كورونا في إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت منظمة الصحة العالمية الخميس: إن جائحة كورونا «تتسارع» في إفريقيا، حيث تنتشر من العواصم التي وصلت إليها مع المسافرين، لكن لا يبدو أن هناك الكثير من الإصابات الخطيرة أو الوفيات التي لا يتم رصدها.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، ماتشيديسو مويتي، في بيان صحفي بجنيف، إن عشر دول تتصدر الجائحة في إفريقيا حيث تشكل 75% من بين حوالي 200 ألف إصابة في القارة التي سجلت 5000 حالة وفاة، وسجلت جنوب إفريقيا ربع الإصابات.

وقالت مويتي: نعتقد أن أعداد الإصابات الخطيرة والوفيات التي لا يتم رصدها ليست كبيرة، مضيفة: أحد التحديات الرئيسية في إفريقيا لا يزال يتمثل في توفر الإمدادات، خاصة أدوات الفحص.

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