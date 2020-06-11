شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحث أستراليا على ضمان سلامة مواطنيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الصين الخميس، إن تحذيراتها للطلبة والمسافرين من المخاطر التي قد يواجهونها في أستراليا تستند إلى حقائق وناشدت كانبيرا اتخاذ إجراءات لضمان سلامة المواطنين الصينيين الموجودين على أراضيها.
وأدلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ بهذه التصريحات خلال إفادة رداً على سؤال بشأن تعليقات أدلى بها رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، ذكر فيها أنه لن يتعرض للترهيب من بكين في ظل خلاف متصاعد بين البلدين.
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