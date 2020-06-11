شكرا لقرائتكم خبر عن مليونا إصابة و 113 ألف وفاة بكورونا في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مليونين في الولايات المتحدة، حسب حصيلة نشرتها الأربعاء، جامعة جونز هوبكنز التي تعدّ مرجعاً.

كذلك سجّلت الولايات المتّحدة الأربعاء، 1082 حالة وفاة من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى حوالى 113 ألف حالة وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ جائحة كوفيد 19 حصدت حتى الأربعاء، في الولايات المتحدة أرواح 112833 شخصاً من أصل حوالى مليوني مصاب، بالمقابل تماثل للشفاء أكثر من 533 ألف مصاب، وما زالت الولايات المتّحدة تسجّل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس يومياً، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.

وبلغ عدد الوفيات بكوفيد-19 في العالم أكثر من 414 ألفاً، وعدد الإصابات أكثر من 7.3 مليون شخص، لكن العلماء يقولون، إن كل هذه الأرقام أدنى من الواقع.

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