شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 849 حالة جديدة من «كورونا» في الكويت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الكويت الخميس، أن إجمالي عدد حالات الشفاء من مرض فيروس «كورونا» في البلاد بلغ 24137 حالة بعد تعافي 849 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان، إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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