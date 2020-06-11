شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى.. تايلاند بلا إصابات أو وفيات بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت تايلاند الخميس، عدم تسجيل إصابات أو وفيات بفيروس كورونا، ليستقر بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة عند 3125 ويظل عدد الوفيات 58.

وهذه هي المرة الأولى منذ نحو ثلاثة أسابيع، التي لم يجر فيها الإبلاغ عن حالات جديدة، واليوم السابع عشر دون انتقال محلي للفيروس، فجميع الإصابات الحديثة تم اكتشافها في الحجر الصحي لمواطنين تايلانديين عائدين من مدغشقر وباكستان والهند.

وقالت المتحدثة باسم مركز إدارة كوفيد 19 التابع للحكومة، بابنرابا يونجتراكول: إن هناك 2987 مريضاً تعافوا.

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