شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفتح تحقيقاً في وفاة «أسود» آخر بنفس طريقة «فلويد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت سلطات ولاية واشنطن الأربعاء، فتح تحقيق جديد بشأن وفاة رجل أسود خنقاً خلال توقيفه على يد الشرطة في مارس/آذار الماضي، فيما كان يشكو من عجزه عن التنفس، كما حصل مع جورج فلويد في مينيابوليس الشهر الماضي.

وقال حاكم الولاية الواقعة في شمال غربي الولايات المتحدة جاي إينسلي، إنه «مقتنع» بأن التحقيق حول وفاة الرجل الذي يدعى مانويل إيليس لا يجب أن يترك بيد مأمور الشرطة ومدعي عام مقاطعة بيرسي على خلفية «تضارب المصالح»، ويأتي قرار الحاكم الديمقراطي بعد نشر فيديو اقتطع من كاميرا مراقبة لأحد المنازل تظهر إيليس مكبل اليدين ويتوسل إلى الشرطيين أثناء توقيفه في 3 مارس/آذار الماضي، وصورت عابرة في المكان أيضاً المشهد جزئياً عبر هاتفها.

وأعلن محامي عائلة الضحية خلال مؤتمر صحفي: ما يوضحه لنا هذا الفيديو هو أن ماني إيليس لم يقل فقط «لا أستطيع التنفس»، بل قال «لا أستطيع التنفس، سيدي»، مضيفاً: ذلك يظهر بوضوح أنه لم يكن فقط ينازع ليتنفس، لكنه كان يحاول أن يبقى محترماً حتى خلال آخر لحظات حياته، هذا دليل على أنه لم يكن شخصاً عدوانياً كما وصفته الشرطة.

وتوفي إيليس نتيجة توقف التنفس المرتبط بضغط بدني، وفق ما كشف تشريح جثته، الذي بيـّن أيضاً وجود ميثامفيتامين في جسد الرجل البالغ من العمر 33 عاماً، وإصابته بمرض قلبي قد أسهم أيضاً في وفاته، من جهته، طلب رئيس بلدية مدينة تاكوما الواقعة على بعد 50 كيلومتراً من سياتل، الأسبوع الماضي، أن يجري تسريح وملاحقة عناصر الشرطة الأربعة المتورطين في هذه القضية، بدل وضعهم في إجازة إدارية فقط، بينما أكد عناصر الشرطة أنهم باشروا بتوقيف إيليس لأنه كان يحاول فتح أبواب سيارة كان يوجد داخلها أشخاص، وقالوا، إن مشاجرة حصلت معه ما أرغمهم على السيطرة عليه.