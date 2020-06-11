شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يرفض إزالة أسماء جنرالات عن قواعد عسكرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، رفضه القاطع لإزالة أسماء جنرالات كونفيدراليين عن قواعد عسكرية في الولايات المتّحدة، وهو مقترح كان البنتاجون أبدى استعداده للنظر فيه.

والحرب الأهلية التي مزّقت الولايات المتحدة بين 1861 و1865 كان سببها الأساسي نظام العبودية الذي انقسمت بشأنه البلاد بين ولايات شمالية حاربت هذا النظام، وأخرى جنوبية رفضت تحرير العبيد وأعلنت انفصالها عن الاتحاد وتأسيس كونفيدرالية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر، إنّ البعض اقترح إعادة تسمية ما يصل إلى عشر من قواعدنا العسكرية الأسطورية، مضيفاً: هذه القواعد العسكرية أصبحت الآن جزءاً من التراث الأمريكي العظيم، مشدّداً على أنّ إدارته لن تنظر حتّى في هذا الاحتمال، وختم ترامب تغريدته بالقول: «احترموا جيشنا!».

وكان البنتاجون أعلن الثلاثاء، أنّه منفتح على مناقشة هذا الموضوع، والقواعد العسكرية العشر التي يطالب الناشطون الحقوقيون بتغيير أسمائها تقع كلّها في جنوب الولايات المتحدة وتحمل أسماء قادة عسكريين جنوبيين خلال الحرب الأهلية، كان معظمهم مدافعاً شرساً عن نظام الرقيق.

وتشهد الولايات المتحدة احتجاجات تاريخية أشعلت فتيلها وفاة جورج فلويد، المواطن الأسود الأعزل الذي قضى اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض أثناء توقيفه في مينيابوليس قبل أسبوعين، وأعادت هذه الاحتجاجات إحياء الجدل الحسّاس في الولايات المتّحدة، حول إرث العبودية في البلاد الذي تجسّده نصب تذكارية تمجّد الجيش الكونفيدرالي ويطالب كُثر بإزالتها.

ودعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الأربعاء، إلى إزالة 11 تمثالاً لعسكريين ومسؤولين يرمزون للحقبة الكونفيدرالية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة العنصرية في البلاد.