بلحيف النعيمي: الاقتصاد سيشهد تعافياً سريعاً من «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، إن دولة الإمارات تضخ 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) لدعم مشروعات البنية التحتية على المستوى الاتحادي للدولة، بما في ذلك 7 مليارات درهم لبرامج الإسكان التي ترعاها الدولة. وإن الخطط ماضية في مسارها وإن تأخرت بعض الشيء.

ونقل تلفزيون «بلومبيرج» عن الوزير قوله: إن اقتصاد الإمارات سيشهد تعافياً سريعاً على شكل حرف «V» أو «U» في أعقاب جائحة «كورونا».

ورداً على سؤال قال الوزير: «يتمتع المقيمون في الدولة اليوم بمهارات جيدة وسنحتاج إليهم بالتأكيد. لقد دعمنا المقاولين من أصحاب المشاريع الضخمة».