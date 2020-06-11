شكرا لقرائتكم خبر عن بلحيف النعيمي: الاقتصاد سيشهد تعافياً سريعاً من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، إن دولة الإمارات تضخ 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) لدعم مشروعات البنية التحتية على المستوى الاتحادي للدولة، بما في ذلك 7 مليارات درهم لبرامج الإسكان التي ترعاها الدولة. وإن الخطط ماضية في مسارها وإن تأخرت بعض الشيء.
ونقل تلفزيون «بلومبيرج» عن الوزير قوله: إن اقتصاد الإمارات سيشهد تعافياً سريعاً على شكل حرف «V» أو «U» في أعقاب جائحة «كورونا».
ورداً على سؤال قال الوزير: «يتمتع المقيمون في الدولة اليوم بمهارات جيدة وسنحتاج إليهم بالتأكيد. لقد دعمنا المقاولين من أصحاب المشاريع الضخمة».
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