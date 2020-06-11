شكرا لقرائتكم خبر عن البواردي ووزير الدفاع الكندي يبحثان هاتفياً التعاون العسكري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، خلال اتصال هاتفي أجراه مع هارجيت سيجان، وزير الدفاع الكندي، وجهات النظر في آخر تطورات انتشار فيروس «كورونا»، وأهمية تنسيق العمل وتوحيد الجهود لاحتواء تداعياته، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الجانبان أيضاً، تعزيز علاقات التعاون الدفاعي والعسكري، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

(وام)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البواردي ووزير الدفاع الكندي يبحثان هاتفياً التعاون العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.