عبدالله بن زايد ونظيره اليوناني يبحثان باتصال مرئيّ علاقات الصداقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال مرئيّ، مع نيكوس دندياس، وزير الخارجية اليوناني، علاقات الصداقة والتعاون، بين دولة الإمارات واليونان.

كما بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها ليبيا والتدخلات التركية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأكدا العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات واليونان، وتستند إلى إرادة سياسية قوية، وقاعدة صلبة من المصالح المشتركة، والحرص المستمر على تعزيزها وتطويرها، بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

وعن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط، التي وقعتها اليونان وإيطاليا، قال سموّ الشيخ عبدالله بن زايد «إن البلدين أظهرا التزامهما بمناقشة وحلّ القضايا البحرية بشكل بنّاء. وهذه الاتفاقية خطوة مهمة للحدّ من أنشطة تهريب البشر والاتّجار بهم، والهجرة غير الشرعية في شرق البحر الأبيض المتوسط».

وأضاف سموّه «يجب أن تعزّز الدول تعاونها وبناء مواردها، وتعمل على جذب الشركات والاستثمارات في هذه الموارد».

مؤكداً العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات واليونان، وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

حضر الاتصال المرئيّ محمد مير الرئيسي، سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية، وديونيسوس زويس، سفير الجمهورية اليونانية لدى الدولة. (وام)