مسؤول إماراتي يغرد عن قاسم سليماني

وسخر ضاحي خلفان من "فيلق القدس" وقال: "هذا نفس رأي سليماني وقائد جيش تحرير القدس.. كلام للمتاجرة بالقضية". ​فيما قال في تغريدة أخرى: "سليماني.. شهيد القدس. (اسماعيل هنية)". ​يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل في غارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.

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