الأردن: غرامات على غير الملتزمين بالكمامات

ذكرت ذلك صحيفة "السبيل" الأردنية، مشيرة إلى قول وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، اليوم الخميس، إن الحكومة ستفعل أمر الدفاع رقم 11 لفرض عقوبات على غير الملتزمين بالكمامات، مضيفا: "التعليمات صدرت وستقوم الحكومة بتفعيله وفرض العقوبات على غير الملتزمين".

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وأوضح العضايلة، أنه تم التفتيش على 80 ألف منشأة خلال الأشهر 3 الماضية وتم مخالفة مئات المنشآت، داعيا المواطنين للالتزام، مضيفا: "علينا النظر للدول الأخرى التي تأثرت بالفيروس".

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام: "حال تم تسجيل 10 إصابات محلية بفيروس كورونا أو أكثر يوميا لمدة أسبوع ستعود الحكومة إلى الإغلاق، مشددا على أن المواطنين يريدون العودة للحياة الطبيعية والحكومة لا ترغب بالعودة لسياسات الحظر، ولكن فئة قليلة قد تدفع الحكومة لذلك".

وأضاف: "هناك تعليمات مشددة على الدوائر الحكومية ويتم فرض عقوبات على غير الملتزمين، وهناك دليل قدمه ديوان الخدمة المدنية لجميع الدوائر الحكومية وسيتم التأكيد على المستشفيات والكوادر الطبية على التقيد بالتعليمات الطبية"، مشيرا إلى أن عدم الالتزام به أمر مؤسف.