مصر تخفف إجراءات الحظر وتدرس إعادة فتح دور العبادة

نقلت بوابة "أخبار اليوم" عن هيكل قوله بأن الحكومة قررت استمرار حظر حركة المواطنين من 8 مساء وحتى 4 صباحا اعتبارا من يوم الأحد 14 يونيو/ حزيران.
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في سياق متصل، قرر وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار، تطبيق العزل المنزلي على نفسه لمدة 14 يوما، لمخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس الأربعاء، تدشين مبادرة "ومن أحياها" لحث المتعافين من فيروس كورونا المستجد على التبرع ببلازما الدم لعلاج المصابين بالفيروس، وأطلقت الدار المبادرة عبر منصاتها على مواقع السوشيال ميديا وموقعها الإلكتروني ومختلف وسائل الإعلام.
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