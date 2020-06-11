تونس.. ارتفاع حصيلة وفيات غرق مركب إلى 36 مهاجرا (تصريح للأناضول)

تونس/ بسام بن ضو/ الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق مركب قبالة سواحل محافظة صفاقس جنوبي تونس إلى 36 مهاجرا غير نظامي.

والثلاثاء، قال الناطق باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، للأناضول إنه تم انتشال 20 جثة جراء غرق مركب صيد كان يقل 53 مهاجرا غير نظامي عند ساحل جزيرة قرقنة وهو في طريقه نحو إيطاليا.

وأبلغ التركي الخليج 365 اليوم الخميس بأنه تم اكتشاف 16 جثة جديدة، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 36.

وأوضح أن الجثث تعود لـ23 امرأة، و10 ذكور، وطفلين، فيما لا تزال جثة مجهولة الجنس في انتظار تحديدها من قبل الطب الشرعي".

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ولفت إلى "وجود تونسي واحد مع جملة الجثث، وهو ربان السفينة فيما لا تزال جنسيات البقية مجهولة، ومن المرجح أن تكون أغلبها من دولة كوت ديفوار".

وأضاف التركي أن البحث لا يزال جاريا عن بقية المفقودين من قبل وحدات الحرس الوطني والقوات البحرية بمشاركة غواصين تابعين للحماية المدنية.

وتزايدت وتيرة الهجرة غير النظامية، منذ عام 2011، إلا أنها تراجعت في الفترة الأخيرة، بعد تشديد السلطات التونسية الخناق الأمني على منظمي هذه الهجرة.

وهاجر 22 ألف شاب تونسي بطريقة سرية، سنة 2011 فقط، نحو السواحل الإيطالية، وفق أرقام رسمية.

وتنشط هذه الأيام في تونس عمليات هجرة غير نظامية من خلال محاولات اجتياز الحدود البحرية نحو أوروبا، فيما تعمل السلطات التونسية على مراقبة حدودها البحرية، لمكافحة تلك الظاهرة.‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.