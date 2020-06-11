النفط يتراجع ويمحو مكاسب الجلسة السابقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط بنحو 4% الخميس، بفعل مخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما بلغت مخزونات الخام الأمريكية أعلى مستوى على الإطلاق وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي: إن التعافي من الجائحة قد يستغرق أعواماً.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 3.4% أو ما يعادل 1.42 دولار إلى 40.31 دولار للبرميل، لتمحو مكاسب حققتها الأربعاء.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4% أو ما يعادل 1.60 دولار إلى 38 دولاراً للبرميل.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع بمقدار 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو/ حزيران إلى 538.1 مليون برميل وهو مستوى قياسي إذ تلقت الواردات الدعم من وصول إمدادات اشترتها شركات تكرير حين أغرقت السعودية السوق بالإمدادات في مارس/آذار وإبريل/نيسان.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا إن تأثير ارتفاع الواردات السعودية في التسعير يجب أن يكون «مؤقتاً».

وأضاف «على الرغم من ذلك، وفي الأمد القصير، يبدو أن النفط عرضة لخطر تصحيح نزولي».

وتظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين أيضاً زادت بأكثر من المتوقع إلى 258.7 مليون برميل. وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.6 مليون برميل لكن الزيادة كانت أقل مقارنة مع الأسابيع السابقة.

ومما عزز المعنويات السلبية قول مجلس الاحتياطي الاتحادي في أول توقعاته لفترة الجائحة: إن أكبر اقتصاد في العالم سينكمش 6.5% هذا العام، وإن معدل البطالة سيسجل 9.3% بنهاية العام الجاري.