«الاتحاد للطيران» و«الدار» تتيحان كسب واستبدال أميال السفر خلال التسوق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت الاتحاد للطيران وشركة الدار العقارية عن إبرام اتفاقية شراكة يحصل من خلالها أعضاء برنامج ضيف الاتحاد والمتسوقون في العاصمة أبوظبي على الكثير من المزايا.

وبفضل هذه الاتفاقية الحصرية، سوف يتمكن أعضاء برنامج ضيف الاتحاد من اكتساب وإنفاق أميال ضيف الاتحاد مقابل عمليات الشراء في ياس مول والمركز التجاري العالمي أبوظبي والجيمي مول، التابعة لمحفظة الدار والتي تتألف مجتمعة من أكثر من 650 متجراً. وسيحصل الأعضاء على ميل واحد من أميال ضيف الاتحاد مقابل كل ثلاثة دراهم يتم إنفاقها على المشتريات التي تزيد على 50 درهماً، أو إمكانية الاختيار لاسترداد الأميال نظير المعاملات التي تزيد قيمتها على 50 درهماً، الأمر الذي يجعلها واحدة من أكثر علاقات الشراكة المجزية على مستوى دولة الإمارات.

كما سيستطيع أعضاء برنامج ضيف الاتحاد للمرة الأولى اكتساب أميال فئات العضوية نظير عمليات الشراء وإنفاقها، بما يساعدهم على ترقية فئة العضوية في البرنامج، بغض النظر عن اختيار اكتساب أو إنفاق أميال ضيف الاتحاد الخاصة بهم، سيتمكن الأعضاء من اكتساب ميل فئة واحد نظير كل ثلاثة دراهم يتم إنفاقها باستخدام بطاقة الدفع فيزا.

وقال ياسر اليوسف، نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية، مجموعة الاتحاد للطيران: «يستطيع أعضاء برنامج ضيف الاتحاد حالياً ترقية فئة العضوية عبر التسوق في المراكز التجارية التابعة لشركة الدار، حتى من خلال استخدام الأميال الخاصة بهم في بادرة تعتبر الأول من نوعها، بما يعكس التزامنا تجاه أعضاء برنامج الولاء خلال هذه الأوقات العصيبة». ومن جهته قال سعود خوري، مدير إدارة المراكز التجارية في شركة الدار العقارية: «تسهم شراكتنا الحصرية مع الاتحاد للطيران التي تعتبر واحدة من أبرز العلامات التجارية في إضافة بعد جديد لتجربة الضيوف وتعزيز المزايا التي يتمتع بها عملاؤنا، بما يمهد الطريق إلى مزيد من التعاون المستقبلي مع الاتحاد للطيران، حيث نعمل على استكشاف مزيد من السبل لتعزيز القيم الإضافية لعملائنا. وتمثل مكافأة عملائنا في دولة الإمارات العربية وتقديم قيمة إضافية لهم أحد الأهداف الرئيسية للمبادرات التي نقوم بإطلاقها، وتسهم هذه الشراكة الفريدة في تحقيق هذا الهدف». ولاكتساب وإنفاق الأميال، يمكن للضيوف ربط بطاقات الدفع فيزا مع تطبيق ضيف الاتحاد للأجهزة الذكية والمزود بتقنية تتيح للضيوف إمكانية الشراء في الوقت الفعلي، بما يسمح لهم باكتساب وإنفاق الأميال عند استخدام بطاقة فيزا في أي من متاجر المراكز التجارية الثلاثة التابعة لشركة الدار العقارية.

وسيحصل المتسوقون تلقائياً على فرصة اكتساب الأميال في المعاملات التي تزيد قيمتها على 50 درهماً، مع استلام إشعار لإمكانية استبدال الأميال في عمليات الشراء في حالة وجود أميال كافية في حساب العميل.

ومع تخفيف القيود وبدء العالم العودة إلى الحياة الطبيعية، سوف يحصل أعضاء برنامج ضيف الاتحاد على مزايا حصرية لدى زيارة مراكز التسوق الثلاثة، بما يضيف مجموعة جديدة من المزايا التي يقدمها هذا البرنامج.