مستوطنون يحرقون مركبة فلسطينية ويخطون شعارات عنصرية بالضفة

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أحرق مستوطنون يهود، الخميس، مركبة فلسطينية، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب مسؤول فلسطيني.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية (حكومي)، لوكالة الخليج 365، إن مجموعة من المستوطنين أحرقوا مركبة فلسطينية فجرا، في بلدة زيتا جنوبي نابلس.

وأشار دغلس، إلى أن المستوطنين خطّوا شعارات معادية للفلسطينيين، على جدران عدد من منازل البلدة.

وعادة ما تتعرض البلدات والمساجد، في مناطق الضفة الغربية، لاعتداءات المستوطنين.

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