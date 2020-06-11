العراق.. الصدر يهاجم الحراك الشعبي ويحذر من انحراف الثورة

علي جواد/ الخليج 365

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، الخميس، إلى تصفية ساحات التظاهر مما سماه بـ"الشوائب"، التي أدت إلى انحراف الثورة عن مسارها في بلاده.

جاء ذلك في بيان للصدر، عقب أيام من اندلاع احتجاجات شعبية في عدة محافظات عراقية، للمطالبة بإقالة مسؤوليين حكوميين، أصيب فيها العشرات من المتظاهرين ورجال الأمن.

ووجه الصدر حديثه للمتظاهرين قائلًا: "الثورة خرجت عن مطالبها وسلميتها من دون إرادة الشرفاء منكم (...) فصار الحرق والصراع والاعتداء على القوات الأمنية هو الطابع السائد".

وتابع: "علينا تصفية ساحات التظاهر من الشوائب، واللجوء إلى القضاء العادل لمحاكمة المعتدين على المتظاهرين السلميين من جهة، وعلى قوات الأمن والمقار الحكومية من جهة أخرى من دون استثناء".

وأضاف الصدر: "ثم السعي للضغط على الحكومة بصورة سلمية، للقيام بواجباتها في مثل هذه الظروف الصعبة، من دون اللجوء إلى العنف والإساءة لسمعة الثورة".

ولم يصدر تعليق فوري عن ممثلي الحراك الشعبي في العراق على بيان الزعيم الشيعي حتى الساعة 6:50 ت.غ.

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غير أن الحراك الشعبي قد برأ ساحته مرارا من أحداث العنف، واستهداف قوات الأمن، وإضرام النيران في المقار الحكومية، بالعاصمة بغداد ومحافظات أخرى.

وقال في بيانات سابقة إن "مندسين يعتقد انتمائهم إلى الأحزاب السياسية (لم يسمها) يقفون وراء تشويه صورة الحراك الشعبي".

ويشهد العراق، منذ أكتوبر/ تشرين أول 2019 احتجاجات مناهضة للطبقة السياسية الحاكمة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق كل من الرئيس العراقي، برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

واستمرت الاحتجاجات العراق حتى منتصف مارس/آذار الماضي، قبل أن تتوقف بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا، لكن آلاف المتظاهرين استأنفوا، مؤخرًا، احتجاجاتهم في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي العراق.

وفي مايو/أيار الماضي، أمهل المحتجون، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، شهرًا لتنفيذ 8 مطالب، مهددين بـ"تصعيد الاحتجاجات حتى إسقاط العملية السياسية برمتها".

ومن بين هذه المطالب: محاكمة قتلة المتظاهرين، وتعويض أسرهم، وتحديد موعد لانتخابات مبكرة، وكشف مصير المفقودين، وأن يدير قضاة متقاعدين مستقلين مفوضية الانتخابات (رسمية).

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