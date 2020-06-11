شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع أعداد المصابين.. استشاري: التزام الحجر المنزلي ضرورة في الوقت الراهن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور ثامر الخشان، ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي في الوقت الراهن بات أكثر أهمية من ذي قبل، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابة بالمملكة.

وأضاف “الخشان” في اتصال هاتفي مع “الإخبارية”: “يجب أن يكون الالتزام بالحجر المنزلي طوعياً، وليس فقط بعد صدور قرار من الجهات المختصة بمنع التجول”.

وأشار إلى أنه من المهم أن يستشعر كل فرد في المجتمع مسؤوليته تجاه منع تفشي الفيروس.

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وأبان أن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في المملكة خلال الأيام الأخيرة، وزيادة عدد الحالات الحرجة، يدل على عدم الالتزام الكافي بالتدابير الاحترازية.

وحث من يشعرون بأي أعراض للإصابة بالفيروس إلى المبادرة بعزل أنفسهم، وعدم ارتياد الأماكن العامة، والتواصل مع وزارة الصحة.