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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المرصد الفضائي: المنطقة العربية ستشهد كسوفا جزئيا للشمس في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد المرصد الفضائي في الإمارات، أن المنطقة العربية ستشهد كسوفا جزئيا للشمس بنسبة 86%، يوم الأحد المصادف 21 يونيو، وسيستغرق إجمالي مدة الكسوف ما يقارب الـ3 ساعات.
وأشار المرصد، إلى أنه “سيتم رؤية الكسوف جزئيا من الإمارات والمنطقة العربية عموما وبعضها حلقيا في دول مثل السودان واليمن وسلطنة عمان“.
وحذر المدير التنفيذي لمجموعة “دبي” للفلك حسن أحمد الحريري، من أن “النظر إلى الشمس في حالات الكسوف يعتبر خطرا على العين البشرية، إلا في حالة استخدام نظارات خاصة للشمس أو مرشحات خاصة“.
وقال: “السبب لا يكمن في أن النظر للشمس يصبح أكثر خطورة خلال الكسوف، بل لأن إمعان النظر في أشعتها في كل الاوقات يشكل خطرا على شبكية العين الحساسة للضوء الباهر“.
وشدد على أنه بالإمكان رصد الحدث بشكل آمن بالاستعانة بنظارات خاصة تسمى “نظارات الكسوف”، وهي مصممة خصيصا للنظر إلى الحدث.
ما هو الكسوف الشمسي؟
الكسوف الشمسي ظاهرة طبيعية تحدث مرتين أو أكثر كل عام، ويكون إما جزيئا أو كليا أو حلقيا.
أثناء الكسوف يمر القمر بين الأرض والشمس، حاجبا ضوء الشمس من الوصول إلى بعض المناطق على كوكبنا، وهذا ما يسمى بـ”ظاهرة الكسوف“
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