عربة أمريكية تتعطل لدى محاولتها إيقاف دورية روسية في سوريا... فيديو

يظهر المقطع المصور المحاولة الفاشلة للعربة الأمريكية في محاولة عرقلة سير الدورية الروسية في سوريا.

حيث حاولت العربة تجاوز عربة الدورية الروسية، لتخرج خارج الطريق، وليبدأ البخار بالتصاعد من أسفل خطاء المحرك، وللتتوقف على جانب الطريق.

هذا وكانت دورية عسكرية روسية قد اخترقت منذ أيام نقطة تفتيش أمريكية، شمال شرقي سوريا (شرق الفرات)، حيث توجد قوات روسية وقواعد للاحتلال الأمريكي.

وذكر موقع "آفيا برو"، اليوم الاثنين، أن: "القافلة العسكرية الروسية كانت تتحرك عبر أراضي الجزء الشمال الشرقي من سوريا، عندما حاول الجيش الأمريكي إيقاف المركبات والعربات المدرعة للجيش الروسي، ولكن الأمريكيين تفاجؤوا أن المركبات الروسية اخترقت نقطة التفتيش الأمريكية المكشوفة، وكادت أن تصدم المدرعات الأمريكية".