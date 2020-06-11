شكرا لقرائتكم خبر عن «لينوفو» تطرح أحد أرخص الحواسب المحمولة في العالم.. تعرّف على سعره والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اشتهرت شركةLenovoبتطويرها للحواسب الشخصية واللوحية المميزة بأسعار رخيصة، لكن حاسبها الشخصي الأحدث فاق توقعات جميع مستخدمي منتجاتها هذا العام.

وكشفت الشركة عن حاسب شخصي مميز بمواصفات مقبولة بسعر منافس جدا بلغ 229 دولارا فقط- وفقاً لـ” روسيا اليوم”-.

وحصل الجهاز الجديد الذي يحمل اسم “Chromebook 3” على هيكل خفيف الوزن مصنوع من البلاستيك، مزود بشاشةTNبمقاس 11 بوصة بدقة عرض (1366/768) بيكسل.

Advertisements

وزودتهLenovoبمعالجIntel Celeron N4020جيد الأداء، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايات، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع.

ويتمتع بمفاصل خاصة تسمح بطي الشاشة بزاوية 180 درجة عند الحاجة، ومزود بكاميرا ويب أمامية بدقة 720 بيكسل، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجيةmicroSD، ومنفذين من نوعUSB-Cيسمحان بنقل البيانات بسرعة، إضافة إلى منفذUSB-A.

أما بطارية الجهاز الداخلية فتكفيه ليعمل لأكثر من 6 ساعات متواصلة، ونظام التشغيل فيه أتىChrome OS، ما يمنحه سلاسة في العمل مع الإنترنت رغم مواصفاته المتواضعة مقارنة بالحواسب المتطورة الحديثة.

وتبعا للتسريبات فإنLenovoتستعد أيضا وقبل نهاية النصف الأول من العام الجاري لطرح جيل جديد من الحواسب اللوحية المتطورة بأسعار تنافس فيها حواسب سامسونغ وآبل.