شكرا لقرائتكم خبر عن في اتصال هاتفي.. رسالة من «وزير الصحة» للأطباء والممرضين بعيادات «تطمن» في حائل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فاجأ وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الأطباء والممرضين ومنسوبي وزارة الصحة، بعيادات “تطمن” بمركز صحي الطريفي بمنطقة حائل باتصال هاتفي، مساء أمس، يشكرهم فيه على جهودهم الرائعة والمميزة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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ونشر استشاري الخدمات الصحية الدكتور حمود بن فهد الشمري مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع” تويتر” يوثق اتصال الدكتور “الربيعة”، الذي تلقاه في جولة على عيادات تطمن بمركز صحي الطريفي، حيث قدم وزير الصحة خالص الشكر والامتنان للأطباء والممرضين العاملين بمنطقة “حائل”.

وأضاف” الربيعة”: “استمروا في تقديم خدمات مميزة.. ولكم مني كل الشكر والامتنان”.