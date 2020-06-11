شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر من هو رجل الأعمال خطيب نيللي كريم؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

خطفت الفنانة نيللي كريم وخطيبها عمر إسلام اهتمام الجمهور بعد إعلان خطبتهما، وشغلت هوية خطيبها الجزء الأكبر من اهتمامهم.



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ووفقاً لمجلة "هي"، يعمل عمر إسلام في مجال استيراد الأطعمة والمشروبات، ويمتلك سلسلة مطاعم وكافيهات شهيرة في مصر بالإضافة إلى استثماراته الأخرى. حصل عمر إسلام على شهادات عليا فى الإقتصاد بإحدى جامعات لوس أنجلوس، كما درس الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة قبل أن ينطلق في نهاية الثمانينات من خلال شركة عائلته ووالده، وله تجربة زواج سابقة من فنانة تشكيلية فلسطينية أنجب منها ابنين توأم، واشتهر بعلاقة صداقة مع الفنان عمرو دياب وعائلته، ولكنه يحرص على البقاء بعيدا عن الأضواء.

يشار إلى أن النجمة نيللى كريم، شاركت فى موسم رمضان الماضى بمسلسل بـ100 وش، مع النجم آسرياسين، وحققا نجاحاً كبيراً وقت عرضه.