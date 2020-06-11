شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعد الخطة التشغيلية لقطاع العمليات المدرسية للعام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت وزارة التربية والتعليم مديري النطاقات المدرسية بمتابعة إعداد الخطة التشغيلية لقطاع العمليات المدرسية المقرر تطبيقها العام الدراسي المقبل 2020 ـ 2021، وذلك بعد الانتهاء من المسودة العامة للخطة.
وذكرت صحيفة "الرؤية" الإماراتية، أن الوزارة دعت مديري النطاق إلى توزيع مبادرات الخطة التشغيلية التي ارتكزت على 4 محاور رئيسية على كافة المعنيين، وذلك للبدء في تنفيذها وفقاً للخطوات المتبعة.
وأصدرت الوزارة تعميماً بذلك الشأن ، أظهر تنوع محاور الخطة التشغيلية ما بين «المختبرات الافتراضية، منصات النضج الإلكتروني، الحصص المتلفزة، تقييم الحصص الافتراضية».
وتركز محاور الخطة التشغيلية على تمكين 90 % من الكوادر التعليمية بالمدارس الحكومية على مستوى الدولة من توظيف التكنولوجيا في المواقف التعليمية الافتراضية.
واحتوت مسودة الخطة على الهدف الاستراتيجي المتمثل في ضمان تعليم نوعي متكافئ للجميع بما في ذلك التعليم ما قبل المدرسي، لمبادرة معلمي المدرسة الإماراتية، التي تنتمي إلى مؤشر «الأجندة الوطنية» 2021.
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