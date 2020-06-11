شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة من «الصحة» لمرضى الكلى لتجنب الإصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
جددت وزارة الصحة التنبيه لأصحاب الأمراض المزمنة، وخاصة المصابين بأمراض الكلى بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، كونهم إحدى الفئات المعرضة للخطر عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأكدت ” الصحة ” ضرورة الابتعاد عن التجمعات، وتجنب الاتصال بشخص يعاني أعراض فيروس كورونا، وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار واستخدام معقم لليدين بعد العطس أو السعال وقبل طهي الطعام أو تناوله.
ونصحت “الصحة” بتجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدٍ غير مغسولة، واستخدم التطبيقات لطلب الاحتياجات من غذاء ودواء، واستخدم التطبيقات لتوصيل الوصفات الطبية.
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