شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة من «الصحة» لمرضى الكلى لتجنب الإصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جددت وزارة الصحة التنبيه لأصحاب الأمراض المزمنة، وخاصة المصابين بأمراض الكلى بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، كونهم إحدى الفئات المعرضة للخطر عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأكدت ” الصحة ” ضرورة الابتعاد عن التجمعات، وتجنب الاتصال بشخص يعاني أعراض فيروس كورونا، وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار واستخدام معقم لليدين بعد العطس أو السعال وقبل طهي الطعام أو تناوله.

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ونصحت “الصحة” بتجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدٍ غير مغسولة، واستخدم التطبيقات لطلب الاحتياجات من غذاء ودواء، واستخدم التطبيقات لتوصيل الوصفات الطبية.