واشنطن تقر إصلاح الشرطة بعد الاحتجاجات ضد العنصرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر مجلس منطقة واشنطن العاصمة الأمريكية مجموعة من الإصلاحات الخاصة بالشرطة، بعد أيام من الاحتجاجات المناهضة لوحشية الشرطة وعنصريتها في العاصمة وفي أنحاء الولايات المتحدة والتي أطلقت شرارتها وفاة الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد في احتجاز الشرطة.

يأتي التشريع الطارئ، الذي أقره المجلس بالإجماع، بينما تعاود عدة مدن النظر في نهج الشرطة لكن لم تصل إلى حد الدعوات التي أطلقها بعض نشطاء الحقوق المدنية بحجب التمويل عن إدارات شرطة المدينة.

ويحظر التشريع استخدام أغلال الرقبة كالتي استخدمت مع فلويد، ويُلزم بالكشف عن الأسماء والصور التي التقطتها الكاميرات المثبتة في أجسام الضباط بعد «وفاة ضالع فيها فرد شرطة أو استخدام مفرط للقوة». ويحظر كذلك على إدارة شرطة العاصمة الاستعانة بأشخاص لهم تاريخ موثق من إساءة السلوك الشرطي، ويضع قيوداً على القوة غير المميتة وعلى حيازة إدارات الشرطة للأسلحة العسكرية، وذلك ضمن تدابير أخرى.

وقال روبرت وايت العضو بمجلس منطقة واشنطن «ليس هناك شك على الإطلاق فيما إذا كان علينا إصلاح الشرطة بشكل كبير. السؤال الوحيد هو ما إذا كنا وقادة شرطتنا مستعدين لذلك التحدي».

من جهة أخرى، استمعت اللجنة القضائية بمجلس النواب في الكونجرس الأمريكي أمس الأربعاء، الى فيلونايز أحد أشقاء جورج فلويد، الذي أثارت وفاته في منيابوليس احتجاجات في مختلف أرجاء العالم. ويرأس اللجنة نائب ديمقراطي مع تناول المشرعين لقضيتي عنف الشرطة والتمييز على أساس عرقي. وكانت اللجنة أعلنت أنها ستستمع كذلك الى بن كرامب محامي أسرة فلويد وعشرة أشخاص آخرين في أول جلسة استماع، لبحث الدوافع الاجتماعية والسياسية التي أثارت الاحتجاجات.

وقال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية «الحقيقة السافرة هي أنه أمام كل واقعة استخدام مفرط للقوة تصدرت عناوين الصحف هناك وقائع أخرى لا تعد لم نسمع بها». وأضاف «هذه مشكلة ممنهجة تتطلب حلاً شاملاً».

وتستعد اللجنة القضائية لعرض مجموعة تشريعات كاسحة تهدف إلى مكافحة عنف الشرطة وعنصريتها أمام جلسة موسعة للكونجرس يوم الرابع من يوليو/تموز المقبل، ومن المتوقع أن تعقد جلسات أخرى الأسبوع المقبل لإعداد مشروع قانون للتصويت عليه في الكونجرس.

الى جانب ذلك، نظم نحو خمسة آلاف شخص في مدينة جنيف السويسرية المتعددة الثقافات مسيرة احتجاجاً على التمييز العنصري مساء أول أمس الثلاثاء أثناء مراسم جنازة جورج فلويد في الولايات المتحدة. وتجمع الحشد رغم الأمطار وعبر الجسر الرئيسي إلى الجانب الآخر من المدينة على امتداد بحيرة جنيف، في حين توقفت مجموعة على مبعدة كي تجثو على ركبها استحضاراً للمشهد الذي فارق فلويد على أثره الحياة. ورفع المحتجون لافتات كتبوا على إحداها «الصمت لم يعد خيارا» وعلى أخرى «العنصرية جائحة هي الأخرى»، في إشارة إلى تفشي فيروس كورونا.

وفي باريس جثا المئات من المتظاهرين المناهضين للعنصرية على ركبهم وصمتوا لمدة ثماني دقائق تكريما لذكرى فلويد. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «أوقفوا عنف الشرطة» و«أوقفوا العنصرية» و«لا أستطيع التنفس» وهي الكلمات الأخيرة التي تلفظ بها فلويد وهو يفقد وعيه. وخفض المتظاهرون رؤوسهم توقيراً تحت تمثال ماريان، الذي يجسد الجمهورية الفرنسية، في ساحة لا ريبوبليك. ورفع بعضهم قبضته علامة على احترام ضحايا وحشية الشرطة.

وفي لندن، جثا النائب الريطاني المعارض كير ستارمر على ركبته دعماً لحركة بلاك لايفر ماتر(حياة السود مهمة). وقال ستارمر في تغريدة تضمنت صورة له مع أنجيلا راينر نائبة زعيم حزب العمال وهما يجثوان على ركبتيهما في مكتب برلماني «نجثو مع كل المعارضين للعنصرية ضد السود». وتضمنت التدوينة وسم بلاك لايفز ماتر.

وكان عشرات الآلاف من البريطانيين خرجوا إلى شوارع لندن ومدن أخرى للاحتجاج. ومن المقرر خروج المزيد من التظاهرات خلال الأيام المقبلة.

(وكالات)