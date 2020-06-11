شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع أردنى فلسطينىى ألمانى لبحث إيجاد حل تفاوضي للصراع على أساس حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدى والألماني هايكو ماس، الأربعاء، اجتماعا عبر آلية الاتصال المرئي مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية ووزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي.

وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال الاجتماع بحث الجهود المبذولة لمنع تنفيذ حكومة الاحتلال الإسرائيلية قرارها بضم أراضٍ فلسطينية، وإيجاد آفاق للتوصل لحل تفاوضي للصراع على أساس حل الدولتين.

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