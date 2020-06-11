سفير السعودية لدى كوت ديفوار يلتقى بمدير مكتب رئيس جمهورية كوت ديفوار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي اليوم، رئيس مكتب رئيس جمهورية كوت ديفوار زكريا كوني.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيةبين البلدين، وسبل مكافحة جائحة كورونا والتدابير المتخذة في جمهورية كوت ديفوار.

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