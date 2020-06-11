السودان: 12 وفاة بفيروس كورونا وتسجيل 155 إصابة جديدة

ذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم الأربعاء عن التقرير الوبائي ليوم أول أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 88 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ288 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 6582 حالة، بينها 401 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 2202 أشخاص.