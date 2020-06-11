شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تعثر على منصة إطلاق الصاروخ بالقرب من السفارة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، نقلا عن مراسلها، أن القوات العراقية عثرت على منصة إطلاق الصاروخ، بالقرب من السفارة الأمريكية بالعراق.

وشهدت المنطقة الخضراء فى العاصمة العراقية بغداد، إنطلاق صافرات الإنذار التابعة للسفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء.

وكان الجيش العراقى أكد سقوط صاروخ قرب مطار بغداد في العراق بدون ضحايا.