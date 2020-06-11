شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مؤذن «حي النظيم» تروي تفاصيل سعادته بإعادة فتح المساجد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تحدث نجل مؤذن مسجد صالح الفريجة بحي النظيم في مدينة الرياض الشيخ سالم العنزي (70 عاماً)، عن شعور والده الراحل بعد قرار إعادة فتح المساجد وعودة صلوات الجماعة.

وقال نايف العنزي نجل المؤذن الراحل، في لقاء مع قناة “mbc”، إن والده كان فرحاً جداً بقرار عودة صلاة الجماعة، وصلى أول فجر بعد قرار السماح ومنذ ذلك اليوم بدأ يشعر بارتفاع درجة الحرارة، فذهبنا به للمستشفى وأجرى المسحة الطبية وكانت نتيجته إيجابية”.

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وروى الابن مزيد العنزي، كيف كان شعور والده بعد قرار فتح المساجد، قائلا: “إن والده كان يحب الأذان وفرح كثيراً بإعادة فتح المساجد، حتى أنه طلب من ابنته تصويره وهو يؤذن من شدة الفرحة”.

في سياق متصل قال إمام المسجد الشيخ شافي العنزي إنه عاش مع الشيخ سالم 8 سنوات في المسجد ولم ير مثله في المحافظة على الأذان والتبكير للصلاة ورفع الآذان والحضور باكرا إلى المسجد.